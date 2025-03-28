В приложении "Резерв+" до 8 мая появятся новые виды отсрочек.

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В приложение добавят отсрочки:

для граждан с временной непригодностью к военной службе от 6 до 12 месяцев, причем эту отсрочка будут предоставлять на основании заключения ВВК;

для граждан, имеющих жену или мужа в армии и ребенка до 18 лет.

Черногоренко также заявила, что к концу 2025 года появится возможность оформить онлайн 35 видов отсрочки.

Напомним, с доступом в это приложение регулярно возникают проблемы.

Война в Украине идет 1129-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на Лиманском направлении, почти полностью захватив Терны и вплотную подобралась к Екатериновке, сообщает Deep State. Россияне также продвинулись к селу Веселое к северу от Великой Новоселки. Президент Франции Макрон заявил о намерении отправить в Украину силы сдерживания.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.