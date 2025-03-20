Государственная служба по этнополитике и свободе совести утвердила критерии определения религиозной организации как критически важной для экономики, а также перечень должностей военнообязанных священнослужителей, подлежащих бронированию от мобилизации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Получить бронь могут священнослужители:

являющиеся руководителями религиозных организаций, сведения о которых содержатся в Едином госреестре предпринимателей и общественных формирований;

работающие в религиозных организациях на условиях трудового договора в количестве, необходимом для обеспечения надлежащей деятельности религиозных организаций.

Бронь им выдают с учетом заполнения штатных должностей военных капелланов в военных формированиях.

Религиозные организации признают критически важными, если они одновременно соответствуют следующим критериям:

в Едином госреестре содержатся сведения об идентификационном коде юридического лица;

запись о государственной регистрации создания юридического лица внесена в Единый госреестр юрлиц не позднее 26 декабря 2024 года;

религиозная организация не включена в список религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена;

религиозная организация не находится на временно оккупированной территории;

устав организации не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации;

религиозная организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

религиозная организация представила отчет об использовании доходов неприбыльной организации за предыдущий базовый отчетный период.

Напомним, в Украине разрешили бронировать от мобилизации священнослужителей как критически важных для экономики в конце декабря.

А в январе вызвала большой резонанс история с попыткой принудительно мобилизовать наместника монастыря УПЦ под Харьковом.