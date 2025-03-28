С 1 апреля лишатся отсрочки от службы работники, которым не оформили бронь по новым правилам
По новым правилам, действующим с 31 декабря, украинцы, которым работодатели не переоформили бронирование от мобилизации по новым правилам, с 1 апреля лишатся отсрочки от службы.
Об этом пишет издание "Мы – Украина".
Подать заявку на бронирование работодатели могут до 31 марта в "Дие".
Поскольку до 31 марта действует бронь, предоставленная по старым правилам, сначала ее нужно аннулировать. До 5 марта аннулировать отсрочки можно было раз в месяц, но с этой даты уже каждые 5 дней. То есть, каждые пять дней критически важное предприятие может переоформить бронь для работников.
Что аннулировать бронь, следует:
- авторизоваться в "Дие" с электронной подписью юрлица;
- подать заявление с данными работников, которым нужно аннулировать бронь;
- подписать заявление и ждать уведомления о статусе.
После аннуляции нужно бронировать работников снова по такому алгоритму:
- авторизация на портале "Дия" посредством подписи;
- выбор опции "Подать заявление" в разделах "Бизнес" и "Бронирование";
- ввод данных о работниках, подлежащих бронированию;
- проверка заявления и его заверение электронной подписью.
Далее нужно ждать обработки заявления. Срок перевода забронированных работников на спецучет с 1 апреля составляет 72 часа.
Отсрочки, оформленные по новым правилам, для большинства украинцев будут действовать до года и дольше для отдельных категорий:
- до конца действия договора или контракта для работников предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ, спецучреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами;
- до конца мобилизации для работников и служащих органов госвласти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.
Между тем начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин предупредил, что ограничено пригодные граждане, которые не пройдут повторную ВВК до 6 июня, будут объявлены в розыск и оштрафованы на 17 тысяч гривен. Напомним, что предыдущий дедлайн заканчивался 5 февраля и его продлили на полгода.
Как мы писали, в феврале Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации.
А неделю назад в Украине утвердили критерии для бронирования от мобилизации священников.