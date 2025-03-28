По новым правилам, действующим с 31 декабря, украинцы, которым работодатели не переоформили бронирование от мобилизации по новым правилам, с 1 апреля лишатся отсрочки от службы.

Об этом пишет издание "Мы – Украина".

Подать заявку на бронирование работодатели могут до 31 марта в "Дие".

Поскольку до 31 марта действует бронь, предоставленная по старым правилам, сначала ее нужно аннулировать. До 5 марта аннулировать отсрочки можно было раз в месяц, но с этой даты уже каждые 5 дней. То есть, каждые пять дней критически важное предприятие может переоформить бронь для работников.

Что аннулировать бронь, следует:

авторизоваться в "Дие" с электронной подписью юрлица;

подать заявление с данными работников, которым нужно аннулировать бронь;

подписать заявление и ждать уведомления о статусе.

После аннуляции нужно бронировать работников снова по такому алгоритму:

авторизация на портале "Дия" посредством подписи;

выбор опции "Подать заявление" в разделах "Бизнес" и "Бронирование";

ввод данных о работниках, подлежащих бронированию;

проверка заявления и его заверение электронной подписью.

Далее нужно ждать обработки заявления. Срок перевода забронированных работников на спецучет с 1 апреля составляет 72 часа.

Отсрочки, оформленные по новым правилам, для большинства украинцев будут действовать до года и дольше для отдельных категорий:

до конца действия договора или контракта для работников предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ, спецучреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами;

до конца мобилизации для работников и служащих органов госвласти, госорганов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

Между тем начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин предупредил, что ограничено пригодные граждане, которые не пройдут повторную ВВК до 6 июня, будут объявлены в розыск и оштрафованы на 17 тысяч гривен. Напомним, что предыдущий дедлайн заканчивался 5 февраля и его продлили на полгода.

Как мы писали, в феврале Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации.

А неделю назад в Украине утвердили критерии для бронирования от мобилизации священников.