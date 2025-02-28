Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных граждан от мобилизации. Изменения касаются критериев и порядка определения предприятий и организаций как критически важных для экономики.

Об этом сообщает в своем телеграм-каналепредставитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства.

Внесены следующие изменения:

Обновлен критерий средней зарплаты. Для определения предприятий как критически важных будет применять месячный период расчета средней заработной платы, которая должна составлять не менее 20 тысяч гривен.

Учитывается в общей численности подлежащих бронированию военнообязанных количества работников, уже мобилизованных после 18 мая 2024 года.

К государственным органам перестанет применяться требование о 72-часовой проверке сведений о работнике во время его бронирования.

Сокращение до пяти дней срока для аннулирования отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций.

Пенсионному фонду и Минцифры поручено в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным веб-порталом электронных услуг относительно соответствия условиям размера начисленной заработной платы военнообязанных работников за определенный период.

На днях мы сообщали, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций подтвердило статус критически важных для экономики во время военного положения некоторым телеканалам и другим СМИ.

Также мы рассказывали, что украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине.