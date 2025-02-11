На некоторых предприятиях, получивших статус критической важности для экономики, работникам фиктивно подняли зарплаты, чтобы те смогли получить бронь от мобилизации.

Об этом в эфире телеканала "Новини.LIVE" рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его данным, сотрудники с фиктивной зарплатой часть ее просто возвращают руководству. Поэтому он считает, что официально заявленный по стране уровень средней зарплаты свыше 20 тысяч гривен не соответствует действительности.

"Сегодня власть отчитывается, что средняя заработная плата составляет больше 20 тысяч... У чиновников так и есть: она составляет 40, 60, 80 и больше тысяч гривен. Там, где сделали бронирование и показатели средней зарплаты по предприятию должны быть 20 тысяч, я вам открою глаза: начисляют, и правда, по 20 тысяч зарплату, но люди после получения ее через банкоматы возвращают руководителям предприятий эти деньги назад - просто для того чтобы соответствовать показателям. Да, увеличились поступления в бюджет, но не реальные доходы людей. И фактически в частном секторе зарплаты не увеличиваются. Это делают массово, чтобы можно было бронировать работников и соответствовать критериям бронирования. Люди к этому относятся нормально. Некоторые даже готовы платить за место на предприятии ради брони", - сказал Хлань.

Ранее мы напоминали, что 28 февраля истечет старая бронь от мобилизации, и анализировали, что это значит.

Также мы рассказывали, к каким лазейкам прибегают нардепы для бронирования своих родственников.