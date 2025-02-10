Супруг народного депутата Натальи Пипы Андрей Рущак с 2023 года имеет бронь от мобилизации, потому что работает учителем в 93-м лицее Львова. При этом на само деле кадровым учителем он не является.

Об этом сообщает политолог Виталий Кулик со ссылкой на декларацию нардепа.

Рущак - предприниматель в сфере IT и продолжает управлять своим бизнесом, совмещая это с работой в лицее, о чем свидетельствует декларация Пипы.

Согласно документу, Рущак устроился в лицей в 2023 году и работа в школе для него основная. Причем кем именно он там работает, в декларации не указано, а его доход в 2023 году от предпринимательской деятельности составил 2,6 млн гривен.

При этом в соответствии с декларацией за 2022 год супруг Пипы не работал в образовательных учреждениях.

По действующему законодательству педагогические работники вузов и школ могут получить бронь, если они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Сама Пипа при этом осуждала мужчин, которые поступали в аспирантуру для получения отсрочки от службы.

Ситуацию прокомментировал комбат ВСУ Роман Ковалев.

"В парадоксальные времена живем: я, уроженец Севастополя, выросший и воспитавшийся на песнях Цоя и Летова, не имевший тогда понятия, кто такой Владимир Ивасюк, весной 2014 года добровольцем поехал на фронт и до сих пор в ВСУ. А есть Наталья Пипа и ее родня", - написал Ковалев.

Напомним, Пипа запомнилась своими инициативами против русского языка. Так, большой резонанс вызвал скандал с ее участием, когда она организовала кампанию против 17-летнего парня из Одессы за то, что тот пел на улице песни Виктора Цоя. С ее подачи юношу насильно поместили в приют.

Также народная депутат внесла в Верховную Раду законопроект, предлагающий полностью запретить использование в государственных школах русского языка - даже на переменах.