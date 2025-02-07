В Министерстве здравоохранения Украины утвердили алгоритм по мобилизации работников медицины, которые имеют бронь.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Списки будут подаваться главврачами через "Дию".

В настоящее время можно бронировать медработников многих типов учреждений здравоохранения, если это для них основное место работы.

Но, как заявили в Минздраве, в медиках есть потребность на фронте.

"Разбронирование медицинских работников будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил по потребностям тех или иных специалистов-медиков. Далее Министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и будет формировать списки необходимых медработников. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами портала "Дия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военный контракт с медработниками будет заключаться на год. Ожидается, что снимать бронь с медиков будут, "чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений".

Напомним, Кабмин разрешил 100% бронирование от мобилизации медицинских работников государственных и коммунальных учреждений.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал непрерывное бронирование для критических предприятий с 22 января по 1 марта.