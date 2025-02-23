В Украине могут продлить срок перебронирования работников до 31 марта.

Об этом заявили первый вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина. Год 2025".

По словам Свириденко, если предприятия не успевают обновить до конца февраля, то "возможно можно было бы на пару недель продлить эту процедуру".

Отмечается, что в настоящее время ведутся дискуссии.

"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продолжим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага", - подчеркнул Шмыгаль.

Как известно, в ноябре прошлого года было принято решение, из-за которого все предприятия должны были подтвердить свой статус критичности согласно новым критериям.

Ранее мы писали о том, что этот срок истекает 28 февраля и многие предприятия не успевают перебронировать сотрудников. Подробнее об этой проблеме мы писали в отдельном материале.

Напомним, в Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили 100% бронирование от мобилизации.