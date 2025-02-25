Военнообязанные украинцы, находящиеся за границей, смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на подконтрольных Киеву территориях в специальных зарубежных центрах.

Об этом сообщил министр нацединства Алексей Чернышёв в ходе киевского форума "Война 2025. Оружие, люди, деньги".

По его словам, сейчас в странах наибольшего скопления беженцев создаются так называемые Unity Hub – учреждения, что в будущем позволят привлекать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, что не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", – прокомментировал Чернышёв вопрос о проблеме бронирования возвращающихся украинцев, которых привлекут для работы в оборонной отрасли.

Именно для этого, по словам министра, будут создаваться зарубежные центры занятости. Они будут предлагать украинцам определённый перечень услуг, в частности – трудоустройство и бронирование, если оно предполагается вакансией.

В то же время Чернышёв добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, когда это предусмотрено в определённой сфере деятельности.

Ранее глава Минединства сообщал, что за границей будут подбирать вакансии для мужчин на оборонных предприятиях.

Напоминаем, в Украине завершается 1098-й день войны. Последние новости с главными событиями 25 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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