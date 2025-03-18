Правоохранители раскрыли схему продажи фиктивного отцовства, позволявшую получить отсрочку от службы. В Харькове задержаны ее участники: львовянка и местный врач.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным следствия, осенью 2024 года 61-летняя жительница Львова обратилась за помощью к своей подруге, работающей в Харькове врачом-акушеркой. Она рассказала, что у ее 31-летнего сына двое детей, он подлежит мобилизации и не имеет законных оснований для получения отсрочки от призыва. Львовянка попросила спасти его от армии.

Врач подыскала беременную женщину и за денежное вознаграждение предложила после родов в свидетельстве о рождении ребенка как отца указать сына подруги - что это его третий ребенок.

В декабре 2024 года львовянка приехала в Харьков и встретилась с матерью ее будущего фиктивного внука. Она вручила женщине 400 долларов и заверила беременную, что до достижения ребенком трех лет ежемесячно будет передавать ей деньги.

В конце декабря жительница Львова сделала еще один перевод на сумму 4200 грн, чтобы беременная не отказалась "породниться". В конце февраля 2025 года женщина родила мальчика.

Львовянка прибыла в Харьков с нотариально удостоверенным заявлением от своего сына о признании отцовства и доверенностью.

10 марта она подала необходимые документы в один из ЦПАУ в Харькове, где и была задержана правоохранителями. Ей и врачу сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения врачу.

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