Депутат Киеврады и руководитель медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова призвала депортировать всех уклонистов из-за границы.

"Я уверена, что есть возможность депортировать всех наших уклонистов из-за границы, потому что сейчас мы уже должны воевать абсолютно всеми людьми", – заявила Михайлова.

По ее словам, воевать добровольцами уже невозможно. При этом Михайлова признала, что качество тех, кого "бусифицируют", никуда не годится, поскольку их средний возраст составляет 57-58 лет, и это люди с больным сердцем.

Ранее Михайлова говорила, что все в Украине должны быть "бусифицированными".

"Всех на фронт", – заявила медик и засмеялась.

Напомним, власти пообещали бронь вернувшимся украинцам, которые устроятся на работу в строительство и энергетику.

Война в Украине идет 1106-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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