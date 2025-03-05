Киевский депутат призвала депортировать в Украину всех уклонистов из-за границы. Видео
Депутат Киеврады и руководитель медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова призвала депортировать всех уклонистов из-за границы.
"Я уверена, что есть возможность депортировать всех наших уклонистов из-за границы, потому что сейчас мы уже должны воевать абсолютно всеми людьми", – заявила Михайлова.
По ее словам, воевать добровольцами уже невозможно. При этом Михайлова признала, что качество тех, кого "бусифицируют", никуда не годится, поскольку их средний возраст составляет 57-58 лет, и это люди с больным сердцем.
Ранее Михайлова говорила, что все в Украине должны быть "бусифицированными".
"Всех на фронт", – заявила медик и засмеялась.
Напомним, власти пообещали бронь вернувшимся украинцам, которые устроятся на работу в строительство и энергетику.
Война в Украине идет 1106-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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