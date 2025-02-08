Украинская журналистка Янина Соколова в матерной форме призвала уезжать из страны тех, кто не хочет служить в армии.

Так телеведущая прокомментировала возмущения, поднявшиеся после смерти мужчины, доставленного военкомами в черновицкий ТЦК.

"Если вы не действуете по правилам, то за вами приходит полиция и штрафует или выписывает административные взыскания. Вот нарушение в этой сфере. Всё, больше не о чем говорить. Вы не хотите? Тогда пи@дуйте отсюда, если не хотите. Всё же просто", – сказала Соколова в телеэфире.

Напомним, судмедэксперты заявили, что причиной смерти мужчины, умершего вчера на территории ТЦК в Черновцах, стало острое нарушение сердечной динамики.

Ранее офицер ВСУ Надежда Савченко назвала лидеров общественного мнения "уклонистами и трусами".

По её словам, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, одесский волонтёр Сергей Стерненко и главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов – не активисты, а "трусы и уклонисты".

Также мы публиковали видео, где военный медик, смеясь, заявила, что все уклонисты в Украине должны быть "бусифицированы".

"Кто-то считает, что может за 5-10 тысяч откупиться, или уехать, или переплыть Тису – так быть не должно. Всех на фронт", – сказала руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.