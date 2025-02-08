Проблемы с доступом к приложению "Резерв+" связаны с высокой нагрузкой на BankID.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве привели план действий для разных случаев:

Если вы авторизованы, сохраните военный документ на смартфоне в pdf-формате.

Если у вас есть электронное направление на ВЛК, сделайте скриншот.

Если подали запрос на отсрочку или направление на ВЛК, подождите.

В МО также заявили, что для продления отсрочки запрос в "Резерв+" отправлять не нужно - документ обновится автоматически.

"Подчеркиваем, что люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в "Резерв+", документ в приложении обновится автоматически", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны принесли извинения за неудобства и пообещали сообщить, когда проблема будет устранена.

Ранее мы писали о том, что отсрочки в приложении "Резерв+" будут постепенно продлеваться автоматически.

Также в "Резерв+" запустили функцию генерации электронных направлений на военно-врачебную комиссию. А с 28 февраля будет переведено исключительно в цифровой формат постановление о пригодности.