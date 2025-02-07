Отсрочки в приложении "Резерв+" будут постепенно продлеваться автоматически.

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Раньше для продления онлайн-отсрочки требовалось посылать новый запрос в приложении. Теперь достаточно обновить военный документ.

Сначала функция будет работать для отсрочек, которые были оформлены через "Резерв+", для людей с инвалидностью, имеющих удостоверение Пенсионного фонда, а также для студентов, аспирантов и докторантов.

Многодетные родители, имеющие троих детей в совместном браке, по окончании отсрочки могут подать запрос на новую. Позже в Минобороны пообещали сделать автоматические отсрочки и для них.

Ранее в "Резерве+" запустили электронные направления на ВВК.

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