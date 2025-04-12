В Черновцах журналистку приговорили к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации.

Об этом свидетельствует решение суда, размещённое в Едином реестре.

По версии следствия, которое изложено в решение суда, размещенном в реестре, на видео виден военный объект - областной сборный пункт, что, в условиях военного положения, является нарушением закона.

Женщину, работавшую в двух местных изданиях, задержали в августе 2024 года. Как следует из решения суда, видеозапись журналистки в Тик-Ток просмотрело 8600 человек.

Сам видеоролик, который впоследствии удалила журналистка, носил название "спасаем парня".

Адвокат настаивал, что журналистка снимала не военный объект, а возможное нарушение прав человека. Также защита указывала, что видео не содержало прямых координат, а сам объект был общеизвестен.

При этом прокуратура настаивала на том, что запись позволяла распознать расположение объекта, а девушка игнорировала предупреждения прекратить съёмку. В итоге суд первой инстанции признал её виновной, назначив 5 лет лишения свободы и конфискацию телефона.

Апелляционный суд позже подтвердил этот приговор.

Напомним, в Полтаве приговорили к шести годам тюрьмы местного блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который летом 2023 года обматерил сотрудника ТЦК и плюнул в него.