Тех, кто называет Украину "х@ровым государством", нужно отлавливать и сажать в тюрьму за госизмену.

Об этом заявил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью на программе "Мосийчук+".

Подобное мнение он выразил по отношению в гражданам, которые критикуют его как бывшего высокопоставленного чиновника.

"Мне рассказывают, что я бежал из страны, отправлял людей насмерть с лопатами, разрушил единство украинцев в мире. Я отношусь к этому спокойно. Но меня реально выбешивает, когда приходит человек или бот и начинает: "А что мне эта страна дала? А я никому ничего не виноват. А чего я должен ее любить?", - говорит Кулеба.

По его мнению, если "забрасывается история о том, что херовое государство, херовое страна, таких людей надо отлавливать и сажать за государственную измену".

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отговорил своего 18-летнего сына идти в украинскую армию.

Также Кулеба называл два главных принципа посредничества для мирных переговоров. По его словам, посредничество между Украиной и Россией приемлемо только соответствуя этим "основополагающим принципам".