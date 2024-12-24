Если Украина не получит членства в НАТО, то через несколько лет может атаковать российские войска.

Такое мнение высказал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Kyiv Independent.

Он считает, что следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на восстановлении страны после войны, но поколение после них придет к власти под реваншистскими лозунгами по отношению к России.

"Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – объяснил Кулеба.

Между тем на Западе пока не собираются давать членство Украине в НАТО - по крайней мере, до окончания войны.

Война в Украине идет 1035-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки, свидетельствует карта DeepState. Военные сообщают, что РФ атаковала село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.