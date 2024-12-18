Украина не сможет стать кандидатом на вступление в НАТО, пока в стране продолжается война.

Об этом заявил на презентации своей предвыборной программы главный претендент на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц, представляющий партию Христианско-демократический союз Германии (ХДС).

"Украине обещают, что в перспективе она может стать членом НАТО. Но страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Поэтому статус кандидата ей не может быть присвоен", - сказал Мерц.

Ранее тот же Мерц предложил создать контактную группу, чтобы координировать дальнейшую помощь Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Кроме прочего Украина планирует обсуждать с участниками этой группы вступление в НАТО - то есть без американцев.

Напомним, Владимир Зеленский недавно потребовал официального приглашения в НАТО ещё до окончания войны.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем", - сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky.