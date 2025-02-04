В Полтаве приговорили к шести годам тюрьмы местного блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который летом 2023 года обматерил сотрудника ТЦК и плюнул в него.

Об этом сообщает в Фейсбуке Управление СБУ в Полтавской области.

Как отметили в СБУ, блогер "препятствовал законной деятельности ВСУ и других военных формирований, кроме того, он оказался ярым поклонником кремлевских нарративов о войне в Украине".

По данным следствия, летом 2023 года, находясь в центре Полтавы, Заволока начал провоцировать и нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Он плюнул в одного из военных, вернувшегося с фронта после контузии и многочисленных ранений в результате подрыва на мине. При этом блогер обвинял военных в том, что они виноваты в развязывании войны в Украине и "убивают людей за деньги".

Заволока снимал свои действия на камеру и выложил видео в Инстаграме.

Ему предъявили подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч.2 ст.435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему);

ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа);

ч.2, 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Заволоку не только посадили на шесть лет, но и постановили конфисковать половину принадлежащего ему имущества.

Напомним, блогера задержали 29 августа 2023 года, при аресте он сопротивлялся и получил травмы. Телеграм-каналы показывали его фото после задержания с сильно окровавленным лицом.

1 сентября того же года суд избрал ему меру пресечения: содержание под стражей.