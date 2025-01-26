После окончания войны украинские мужчины столкнутся с ограничениями при трудоустройстве на работу, если не отслужат в армии.

Об этом заявил заместитель главы центра рекрутинга Сил ТрО Игорь Швайка в интервью "poBalakaemoPro".

По его словам, население Украины будет вынуждено адаптироваться к "милитарно-гражданскому образу жизни".

"Угрозы, к сожалению, никуда не денутся. Они останутся", - заявил замглавы.

В частности, Швайка предлагает запрещать людям, не служившим в армии, защищать диссертации и занимать руководящие должности в системе здравоохранения.

Также он призвал не выдавать кредиты не служившим.

Ранее нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что военное положение в Украине не отменят сразу после прекращения боевых действий.

Война в Украине идет 1068-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный сообщил, что российские войска вошли в Андреевку на Кураховском направлении. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в Торецке, она контролирует район многоэтажек и обходит с флангов шахту "Торецкая". Также россияне продвинулись возле Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.

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