Правоохранители задержали депутата одного из поселковых советов Винницкой области, которая вместе с местным адвокатом и его сообщником требовала у вдовы погибшего военного деньги за демобилизацию сына. В обмен на взятку они обещали женщине ускорить процедуру демобилизации. А в случае отказа платить угрожали помешать увольнению сына с военной службы.

Об этом сообщает СБУ.

По материалам дела, злоумышленники избрали себе жертву, узнав о получении ею денежной компенсации за утрату на поле боя мужа. Они хотели получить долю от выплаты, которую планировали распределить между собой.

Нацполиция и Служба безопасности задержали фигурантов с поличным во время передачи денег от потерпевшей. В ходе обысков у задержанных нашли мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Сообщники получили подозрения по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к покушению на предоставление должностному лицу неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее бывший полицейский назвал суммы взяток, которые требуют от мужчин при уличной мобилизации.

А нардеп Анна Скороход рассказала о поборах в ВСУ со стороны командиров. По ее словам, это явление процветает во многих бригадах.