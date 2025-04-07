Служащий 46 бригады Вооружённых сил Украины Сергей Лукашов, ранее возглавлявший Каменский райотдел полиции, рассказал о вымогательстве взятки с военнообязанного.

Соответствующая публикация появилась на странице военного в Фейсбуке.

"Киевщина, блокпост с. Вишневое. Останавливают полицейские авто парня, проверяют его данные. После этого вызывают на усиление дополнительную группу полицейских. Приезжают еще двое стражей порядка, и тут начались "коммерческие предложения":

20 тысяч гривен – привозят в ТЦК, выписывают повестку, а затем беднягу отпускают.

50 тысяч гривен – отпускают и никуда не везут, при этом обещают, что с ТЦК они сами всё устроят.

Парень отказался давать взятку, его везут в Бучанский ТЦК, и там, когда он проходил медосмотр и оформлял документы, уже его жене направили сообщение, чтобы она срочно перечислила 20 тысяч гривен на карточку, и через 15 минут мужа отпустят", – пересказал Лукашов историю одного из мобилизованных, попавших в его бригаду.

Ранее предприниматель из Днепра заявил, что полиция отправляет мужчин в ТЦК, когда те приходят писать заявления о преступлениях.

Напомним, стоимость "откупа" от военкомов назвали в Верховной Раде.