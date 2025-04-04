Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения заместителю начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Оксане Янчак, подозреваемой в избиении военнообязанного.

Об этом сообщают винницкие СМИ.

Суд дал Янчак право внести залог в размере 908 400 гривен.

По сообщению журналистов, сегодня залог был внесен лицом, не имеющим непосредственного отношения к семье подозреваемой в превышении полномочий. На время следствия женщина не будет находиться под стражей.

Напомним, Янчак подозревают в том, что она ударила и душила мужчину. Тот в сентябре пришел в ТЦК по повестке, хотя имел бронь от армии, поскольку работал на критически важном предприятии. Однако Янчак стала заставлять его подписывать анкету военнообязанного и отказывать в бронировании. После отказа мужчины она нанесла ему удар по голове и придушила.

1 апреля Винницкий городской суд избрал ей более строгую меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога. Этот вердикт апелляционная инстанция, как видим, смягчила.