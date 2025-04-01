Суд отправил под стражу заместительницу начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее сообщника, избивших военнообязанного.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Чиновнице ТЦК грозит 12 лет тюрьмы.

"Винницкий городской суд избрал меру пресечения для должностной лица Винницкого ОГ ТЦК и СП и ее сообщника, которые жестоко избили гражданина. Оба подозреваемых будут оставаться под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в сентябре, когда потерпевший, работавший на предприятии критической инфраструктуры и имевший действующее бронирование, обратился в учреждение для обновления своих данных.

Женщина пыталась силой заставить его отказаться от брони.

После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить". Одновременно помощник начальницы - тоже сотрудник военкомата - "нанес пострадавшему не менее трех ударов по лицу и голове. После избиения у мужчины отобрали телефон".

СМИ писали, что речь о подполковнике Оксане Янчак. Также сообщают, что на нее было много жалоб, связанных с незаконными действиями ТЦК.

Напомним, омбудсмен опубликовал список главных злоупотреблений военкомов в Украине.