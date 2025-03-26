Омбудсмен опубликовал список главных злоупотреблений военкомов в Украине
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал перечень основных злоупотреблений сотрудников ТЦК.
Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале омбудсмена.
В список вошли:
- Физическое насилие и редкие случаи избиения граждан. Имеющиеся ситуации, когда группы людей силой задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу.
- Избиение людей на дорогах. Поступают сообщения о случаях, когда сотрудники ТЦК умышленно приводят к ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов.
- Лишение права на правовую защиту. Сотрудники ТЦК не допускают адвокатов к задержанным, препятствуя им воспользоваться своими законными правами.
- Сокрытие информации о задержанных гражданах. Родственники и правозащитники не могут получить информацию о местонахождении задержанных, что является прямым нарушением прав человека.
- Недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека. Из-за недопуска они не могут осуществлять контроль за соблюдением прав задержанных, что препятствует эффективной защите граждан.
- Принудительное подписание документов. Есть многочисленные свидетельства, что люди заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий.
- Задержание без надлежащих оснований. Известны случаи, когда мобилизационные меры применялись к лицам, имеющим законные основания для отсрочки или вообще не подлежащих мобилизации (студенты, люди с инвалидностью, ухаживающие за тяжелобольными родственниками и т.п.).
Он заявил, что этот раздел вошёл в отчёт о нарушении прав человека в Украине, который омбудсмен готов зачитать в Раде. Однако пока Лубинца в парламент для этого не приглашают, добавил он.
Ранее омбудсмен заявил, что ТЦК стали чаще нарушать права человека во время мобилизации в 2025 году.
А перед этим в Раде назвали стоимость "откупа" от сотрудников ТЦК.