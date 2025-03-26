Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал перечень основных злоупотреблений сотрудников ТЦК.

Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале омбудсмена.

В список вошли:

Физическое насилие и редкие случаи избиения граждан. Имеющиеся ситуации, когда группы людей силой задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу. Избиение людей на дорогах. Поступают сообщения о случаях, когда сотрудники ТЦК умышленно приводят к ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов. Лишение права на правовую защиту. Сотрудники ТЦК не допускают адвокатов к задержанным, препятствуя им воспользоваться своими законными правами. Сокрытие информации о задержанных гражданах. Родственники и правозащитники не могут получить информацию о местонахождении задержанных, что является прямым нарушением прав человека. Недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека. Из-за недопуска они не могут осуществлять контроль за соблюдением прав задержанных, что препятствует эффективной защите граждан. Принудительное подписание документов. Есть многочисленные свидетельства, что люди заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий. Задержание без надлежащих оснований. Известны случаи, когда мобилизационные меры применялись к лицам, имеющим законные основания для отсрочки или вообще не подлежащих мобилизации (студенты, люди с инвалидностью, ухаживающие за тяжелобольными родственниками и т.п.).

Он заявил, что этот раздел вошёл в отчёт о нарушении прав человека в Украине, который омбудсмен готов зачитать в Раде. Однако пока Лубинца в парламент для этого не приглашают, добавил он.

Ранее омбудсмен заявил, что ТЦК стали чаще нарушать права человека во время мобилизации в 2025 году.

А перед этим в Раде назвали стоимость "откупа" от сотрудников ТЦК.