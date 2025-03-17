В областном центре северо-востока Украины автомобиль с военкомами сбил велосипедиста во время движения.

Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

Белый легковой автомобиль столкнулся с педальным транспортным средством на дороге возле гаражного кооператива. После падения на асфальт мужчина бросил пришедший в негодность велосипед и бросился бежать.

Из машины вышел бородатый человек в камуфляжных штанах, высвободил согнутое переднее колесо велосипеда из-под крыла машины и побежал за его владельцем.

Вскоре Харьковский областной центр комплектования прокомментировал инцидент, получивший огласку.

В ТЦК утверждают, что его сотрудники сбили велосипедиста случайно. Более того, согласно сообщению в Фейсбуке, военкомы специально остановились, чтобы оказать пострадавшему помощь, но мужчина убежал.

К концу дня харьковские телеграм-каналы опубликовали новые кадры инцидента с погоней за велосипедистом.

На видео, снятом, предположительно, из окна высотного дома, видно, как тот же самый мужчина с бородой догоняет велосипедиста на противоположной стороне гаражного кооператива. За ним подтягивается ещё один военком и белый автомобиль "Рено".

Около четырёх служащих ТЦК и задержанного останавливаются трое пенсионеров, но им не удаётся помешать забрать молодого человека.

Работников полиции в поле зрения не наблюдается. Велосипед владельца, судя по всему, остался лежать на месте ДТП. Эти кадры ТЦК не комментировали.

Не так давно в городе произошёл аналогичный случай, когда военком в балаклаве подкараулил и столкнул с велосипеда мужчину призывного возраста. Тут же подъехали два микроавтобуса, куда силой усадили владельца двухколёсного транспортного средства.

Напомним, как утверждает ТЦК, в Харькове остались только немотивированные люди, которые не хотят идти в армию.

Ранее под Тернополем военкомы сбили мужчину на велосипеде в ходе погони, что подтвердил ТЦК.