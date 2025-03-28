Киевская полиция открыла три уголовных производства в связи с инцидентом у Голосеевского РТЦК. Полиция ведет досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ), 358 (подделка документов) и 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства).

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сказано в публикации, в столичную полицию поступила информация о подозрительном автомобиле, припаркованном возле административного здания ТЦК в Голосеевском районе. Правоохранители проверили транспортное средство и каких-либо опасных предметов не обнаружили.

Во время дальнейшего общения с водителем микроавтобуса правоохранители заметили несоответствие в его документах, в связи с чем следователи решили изъять транспортное средство. Однако водитель не реагировал на законные требования сотрудников и пытался помешать проведению следственных действий. В настоящее время нарушитель доставлен в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, а автомобиль изъят для проведения необходимых исследований.

При этом полиция не комментирует избиение сотрудниками Голосеевского ТЦК мужчины. Также она не комментирует драку, которая произошла возле ТЦК.

Подробнее об этом конфликте и его подоплеке мы писали в отдельном материале.