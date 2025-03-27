В настоящее время за нарушение правил мобилизации в Украине заблокированы счета 26 тысяч военнообязанных граждан.

Об этом сообщает Министерство юстиции, передают СМИ.

При этом юристы рассказывают, что суды отменяют около 78% штрафов, которые выписывают ТЦК за нарушение правил мобилизации.

Также сообщается, что норма о лишении прав по запросу ТЦК практически не действует: зафиксировано лишь около 50 подобных случаев.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о скидке при добровольной уплате штрафа ТЦК.

Война в Украине продолжается 1128-й день. Последние новости с главными событиями 27 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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