Руководитель ОО "Фонд DEJURE", работавшего на грантах USAID, Михаил Жернаков официально признал себя уклонистом, уплатив штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес" со ссылкой на ответ начальника Шевченковского районного ТЦК Киева.

В письме отмечается, что Жернаков добровольно уплатил наложенный на него штраф в конце 2023 года.

Напомним, что Жернаков разыскивался из-за неявки по повестке. В конце концов, он был задержан и доставлен в Шевченковский РТЦК Киева, где за уклонение от мобилизации был оштрафован на 5300 грн.

По результатам прохождения ВВК Жернаков был признан полностью пригодным к военной службе. Ранее установленный диагноз о плоскостопии был опровергнут, а предварительное заключение признано основанным на недостоверной информации, сообщает издание.

Издание пишет, что для "дальнейшего уклонения от службы в ВСУ" Жернаков предоставил справку о том, что работает преподавателем на 0,75 ставки в частном учреждении "Киевская школа экономики" и имеет ученую степень доктора наук. Однако в докторской диссертации Жернакова был обнаружен академический плагиат, что делает невозможным преподавательскую деятельность в вузе. Впоследствии под давлением СМИ он был вынужден признать, что не работает в этом вузе.

В июне 2024 года Жернаков устроился на должность профессора на 0,75 ставки на кафедру гражданского и финансового права Полтавского юридического института Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, где первым проректором на тот момент работал его отчим Николай Кучерявенко.

"ЗиБ" заявляет, что трудоустройство было фиктивным, поскольку Жернаков не ездит преподавать ни в Полтаву, ни в Харьков, но воспользовался справкой, подписанной ректором НЮУ Анатолием Гетьманом, чтобы получить бронирование от службы в армии.