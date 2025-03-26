Славянский горрайонный суд Донецкой области оштрафовал на 17 тысяч гривен командира инженерно-саперного отделения одного из механизированных батальонов, младшего сержанта Андрея К. Его признали виновным в небрежном отношении к военной службе, которое привело к смерти его подчиненного.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

По материалам дела, 26 февраля военный М. сообщил командиру, что ему нужная срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако Андрей К. отказался отпустить солдата в медицинский пункт. В результате ночью М. скончался из-за острой коронарной недостаточности.

Расследование установило, что командир нарушил сразу несколько статей "Устава внутренней службы ВСУ", в частности, о необходимости сохранения жизни и укрепления здоровья личного состава, необходимости внимательного отношения к подчиненным и их проблемам.

В итоге младшего сержанта признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовали.

На днях мы рассказывали, что на полигоне под Черниговом командир забил до смерти мобилизованного подчиненного и приказал солдатам закопать его тело.

Также мы сообщали, что в Кременчугском районном территориальном центре комплектования умер мобилизованный вскоре после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к военной службе.