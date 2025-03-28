В Виннице сообщили о подозрении заместительнице начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее бывшему подчиненному из-за избиения военнообязанного мужчины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Мужчина пришел в военкомат в сентябре по повестке, хотя имел бронь от армии, поскольку работал на критически важном предприятии.

Однако заместительница начальника ТЦК "стала заставлять его подписывать анкету военнообязанного и отказывать в бронировании. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить".

Одновременно помощник начальницы - тоже сотрудник военкомата - "нанес пострадавшему не менее трех ударов по лицу и голове. После избиения у мужчины отобрали телефон".

В результате нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, ушибы и ссадины. Никаких документов он не подписал и обратился в ГБР.

Чиновнице и ее подчиненному объявили подозрение в превышении служебных полномочий. За избиение их отдельно к ответственности не привлекают. Сейчас замначальника ТЦК не задержана и не отстранена от работы.

"В настоящее время решается вопрос об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что речь о речь о подполковнике Оксане Янчак. Также сообщают, что на нее было много жалоб, связанных с незаконными действиями ТЦК.

Напомним, омбудсмен опубликовал список главных злоупотреблений военкомов в Украине.