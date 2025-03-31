Киевский городской ТЦК открестился от Александра Белошвеца, который избил женщину из-за русской музыки.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ТЦК в Фейсбуке.

В заявлении говорится, что Белошвец не служит ни в городском, ни в каком-либо из районных ТЦК.

Однако Белошвец все-таки работал в Киевском ТЦК, но не в городском, а областном.

В Киевском областном ТЦК заявили, что он был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья для дальнейшего прохождения службы в Киевский областной ТЦК.

"Уволен по состоянию здоровья в мае 2024 года. В настоящее время военную службу не проходит", – добавили в сообщении.

Напомним, накануне в телеграм-каналах появилась информация о том, что в столице мужчина избил женщину, которая слушала песни на русском языке. В соцсетях утверждали, что он напал первый и является военным. Полиция подтвердила, что нападающим оказался военный, однако в своем пресс-релизе не уточнила, кто первым на кого напал. В пресс-релизе ведомства говорится только, что "между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения".

В телеграм-каналах сообщалось, что Белошвец, как следует из его прошлогодней декларации, числится санитарным инструктором в Киевском городском ТЦК. Также в декларации указано, что он гранатометчик.

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