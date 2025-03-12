Начальник территориального центра комплектования Вооружённых сил Украины города Лозовая Харьковской области избил женщину-волонтёра.

Об этом заявляет сама пострадавшая, опубликовав обращение в соцсетях.

Алина Бологова, помогающая армии с 2014 года, рассказала, что 6 марта начальник Лозовского ТЦК Артур Воронцов несколько раз ударил её по голове, из-за чего женщина потеряла сознание.

По словам Бологовой, совершая противоправные действия относительно неё, военком был пьян и вёл себя агрессивно.

Также пострадавшая сообщила, что начальник ТЦК "в дружбе с лозовскими полицейскими", из-за чего заявление от неё в полиции не принимают, а ей и её мужу поступают угрозы.

Пресслужба Харьковского ОТЦК подтвердила "конфликт" начальника Лозовского ТЦК с волонтёром.

При этом ТЦК заявил, что по прибытии полиции женщина не выдвигала претензий к военным. Также там утверждают, что в своём обращении она рассказала не все детали конфликта.

Ранее обращение волонтёра, вывозившего мирных жителей из-под Купянска, которого силой доставили в ТЦК Чугуева прямо с маршрута.

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