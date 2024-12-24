Украинского волонтёра забрали военкомы, когда он вывозил гражданское население из прифронтовых районов Харьковской области.

Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, публикуя видеообращение мужчины и фото его микроавтобуса с открытой дверью.

По имеющимся данным, водителя увезли в ТЦК во время эвакуации жителей Купянского района. Где он сейчас – неизвестно.

В первой половине свого обращения мужчина предупреждает, что может не выйти на связь, если окажется в "Чугуевском военкомате" и просит за него помолиться. Затем кадр меняется, человек сообщает, что по итогу "всё хреново" и выражает признательность женщине на "скорой помощи", которая забрала его в больницу.

"Это – нож в спину, это – нож в сердце. Это – ужас. Я не понимаю, что происходит", – комментирует волонтёр свою поездку в ТЦК.

Ранее полиция разбирались, почему буковинские военкомы избили волонтёра из Германии.

Инцидент произошёл, когда группа добровольцев возвращалась из поездки на восток Украины с гуманитарной помощью.

Также мы публиковали заявление жены волонтёра из Ровно, у которой мужа похитили и пытали военкомы.