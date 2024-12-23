Во Львове сразу восемь экипажей полиции задерживали мужчину, чтобы доставить его в ТЦК. Видео
Во Львове сразу восемь экипажей полиции приняли участие в задержании одного мужчины для последующей доставки в ТЦК.
Видео инцидента появилось в соцсетях.
Вскоре после публикации ролика полиция сообщила свою версию задержания. Как заявили правоохранители, мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения и оказалось, что он находится в розыске за нарушение законодательства о военной службе.
Мужчина сначала согласился поехать для уточнения информации, но затем позвонил по телефону и к нему подъехала группа людей, "препятствовавшая законным действиям полиции". Прибывшие "дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского".
Также мужчина пожаловался на состояние здоровья, поэтому прибыла машина скорой помощи, однако медики не выявили проблем со здоровьем.
После этого мужчина "добровольно" и без применения силы поехал в ТЦК, утверждает полиция.
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