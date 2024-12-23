Во Львове сразу восемь экипажей полиции приняли участие в задержании одного мужчины для последующей доставки в ТЦК.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Вскоре после публикации ролика полиция сообщила свою версию задержания. Как заявили правоохранители, мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения и оказалось, что он находится в розыске за нарушение законодательства о военной службе.

Мужчина сначала согласился поехать для уточнения информации, но затем позвонил по телефону и к нему подъехала группа людей, "препятствовавшая законным действиям полиции". Прибывшие "дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского".

Также мужчина пожаловался на состояние здоровья, поэтому прибыла машина скорой помощи, однако медики не выявили проблем со здоровьем.

После этого мужчина "добровольно" и без применения силы поехал в ТЦК, утверждает полиция.

Ранее мы рассказывали, как ТЦК поймали пассажира OnTaxi сразу после его выхода из автомобиля.

Также мы писали о резонансном случае в Одессе, где, по данным Артема Дмитрука, военкомы застрелили мужчину, который пытался отбить у сотрудников ТЦК сына.