В Украине Национальная полиция отправляет мужчин в ТЦК и СП, когда те приходят писать заявления в связи с совершением каких-либо правонарушений.

Об этом рассказал предприниматель из Днепра Сергей Таран на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, такой случай произошел лично с ним.

"Когда я пришел в полицию писать заявление, у меня первым делом попросили военно-учетные данные. И сказали, что, возможно, и не нужно будет писать заявление, открывать дело. Ибо может сейчас поедем в ТЦК. Я показал отсрочку и обошлось. Но меня очень возмутило такое отношение к человеку, который пришел за защитой к правоохранительным органам, а ему отказывают. Я теперь не доверяю полиции и буду вызывать ее в последней момент", - написал мужчина.

Он также подчеркнул, что во время диалога полицейский заявил ему, что это "распоряжение сверху".

Накануне мы писали о том, что в Киевской области некоторые жильцы начали добавлять полицейских в чаты ОСМД, чтобы те отслеживали сообщения об уклонистах.

В январе появилась новая схема ловли сотрудниками ТЦК безработных украинцев. Военкомы договариваются с малыми и средними предприятиями о передаче им всех мужчин, которые приходят к ним устраиваться на работу неофициально.