В Киевской области некоторые жильцы начали добавлять полицейских в чаты ОСМД, чтобы те отслеживали сообщения об уклонистах.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на представителя полиции.

Как сказано в публикации, жильцы сами хотят иметь возможность сообщать о нарушителях напрямую сотрудникам полиции, в том числе о нарушителях мобилизационного законодательства.

"Такие меры есть в Белоцерковском районе Киевской области. Отвечу на вопрос о том, почему полицейского добавляют к такому чату. Об этом попросили сами председатели ОСМД — пришли к полицейскому офицеру общины и предложили ему, спросили, согласится ли он на то, чтобы его добавили в такой чат", - рассказала журналистам ТСН спикер полиции Киевской области Яна Ермоленко.

Спикер подчеркнула, что полицейский может лично отреагировать на информацию о проживании в доме уклониста или передать ее в "определенное подразделение" - предположительно в ТЦК.

Ранее мы писали о схеме ловли сотрудниками ТЦК безработных украинцев. Военкомы договариваются с малыми и средними предприятиями о передаче им всех мужчин, которые приходят к ним устраиваться на работу неофициально.

Также мы сообщали, что в одном из городов Украины сотрудники ТЦК поймали пассажира такси сразу после выхода из автомобиля. Видео породило версию, что таксисты предупреждают военкомов о мужчинах-пассажирах и находятся с ними в сговоре - может, на условиях не мобилизовать их самих.