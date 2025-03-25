Границу Украины на Закарпатье стали охранять сильнее. На участки кордона с Венгрией и Румынией, через которые чаще всего пытаются сбежать уклонисты, бросили дополнительные силы пограничников и техники.

"Число уклонистов только растет несмотря на разговоры о скором завершении войны. Правда, официальная статистика этого не показывает: цифры занижают в разы, чтобы не будоражить население. Уклонистов отлавливают как группами, так и поодиночке. Это десятки, а иногда и сотни человек ежедневно. А если сорвутся переговоры о прекращении огня, то мобилизация наверняка усилится, а поэтому будет ещё больший наплыв нелегалов", - сказал "Стране" источник в СБУ Закарпатья.

По словам источника, близкого к пограничной службе западного регионального управления, в то же время на фоне усиления патрулирования границы вырастет взятка для ее "незаметного" пересечения.

"Если раньше такса была 8-12 тысяч долларов, то сейчас будет 15-20 тысяч. Всё решает начальник отдела пограничной службы. По старому – начальник заставы. Обычно под утро пускают группу из 5-10 человек там, где нет наряда, прикрывает это дело участковый инспектор, который заметает следы", - говорит источник.

Перейти кордон получается у тех, кто договорился с "правильными" проводниками, связанными с пограничниками. Это кураторы, которые все организовывают и у которых все схвачено на границе, объясняет наш источник в правоохранительных органах на Закарпатье.

В роли проводников часто выступают жители приграничных сел, которые нередко приходятся родственниками или кумовьями пограничникам.

"Они переходят по горам-рекам, других везут группами, часто по десять и больше человек, в автобусах и грузовиках. Проводники получают по несколько сотен долларов с группы (зависит от количества человек), кураторы - по несколько тысяч. "Свои" люди на границе за мзду сообщают время смены караула на украинской и венгерской стороне, и в это окно надо проскочить (обычно это полчаса-час). Ловят группы тех проводников, которые не хотят делиться, и чужаков. Другие ведут уклонистов ночью лесами до границы. У некоторых проводников есть тепловизоры, которые могут засечь ночью посторонних людей и позволяют вовремя спрятаться. А некоторые просто берут деньги и бросают людей, которые или попадаются пограничникам, или теряются, или погибают в горах и лесах", - рассказывает источник.

В погранслужбе обвинения в причастности к крышеванию переправки уклонистов отвергают.

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