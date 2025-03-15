В Украине изменились официальные правила выезда за границу для военнообязанных мужчин, а вместе с ними - меняются и схемы, которыми пользовались украинцы, желающие покинуть страну.

Напомним: в конце февраля Кабмин фактически перекрыл систему "Шлях" (она была едва ли самой массовой схемой для выезда).

Изменения в правительственное постановление №57 отменило право выезжать за пределы страны для волонтеров, доставляющих международные грузы.

В начале марта Минкульт объявил, что прекращает выдавать так называемые "письма содействия" артистам. Из-за этого многие деятели культуры отменили уже запланированные зарубежные концерты. Правда, позже возможность выезда для артистов вернули, но в урезанном виде.

Параллельно правоохранители продолжают разоблачать нелегальные схемы по организации "вывоза" мужчин. К примеру, в Харькове прикрыли схему выезда украинцев за границу под видом спортсменов, а до этого начались судебные разбирательства по VIP-схеме переправки за кордон мужчин через пункты пропуска на Закарпатье по 20 тысяч долларов с каждого.

Между тем, как выяснила "Страна", схемы выезда все равно работают, но уже по повышенным ценникам. Плюс - посредники буквально с колес придумывают новые способы переправки мужчин за кордон.

Разбирались, как сейчас обстоят дела с выездом военнообязанных украинцев за границу.

Конец "Шляха" или новый поворот?

В конце февраля Кабмин отменил норму, по которой областные военные администрации и Минэкономразвития могли формировать списки для включения в "Шлях" водителей-волонтеров, перевозящих медицинские и гуманитарные грузы.

Напомним, до недавнего времени именно через эту схему за пределы страны выезжали многие военнообязанные украинцы. Фактически местами в "Шляхе" открыто торговали - за несколько тысяч долларов фирмы-посредники вносили желающих в заветные списки. Время от времени контролирующие органы "зачищали" посредников, но особого эффекта это не давало, разве что рос ценник на услуги - если сначала в "Шлях" можно было попасть за $3-4 тысячи, то затем стоимость выросла до 6-8 тысяч и более.

Теперь же выезд через "Шлях" закрыли фактически для всех, кроме водителей-международников, работающих в транспортных компаниях.

Как рассказал нам глава Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин, штатных водителей транспортных компаний никакие ограничения не коснулись.

"Наши водители, как ездили, так и ездят, мы подаем специальные списки и их вносят в систему. Но Шлях" полностью закрыли для волонтеров. Они могут заказать доставку гуманитарных грузов фирмам-перевозчикам на коммерческих условиях, многие готовы давать скидки или вообще рассмотреть возможность бесплатной доставки", - говорит Балин.

Всем, кроме водителей-международников, кто ранее выезжал за границу через "Шлях", теперь приходится пересекать границу на общих основаниях, если таковые имеются.

"Областные военные администрации не могут больше вносить соотвествующие решения в систему "Шлях". В тоже время те граждане, которые планируют следовать за гуманитарной помощью или медицинскими грузами могут пересекать границу по другим правилам и основаниям. В частности, это те, кто снят с военного учета, имеет отсрочку или попадает под другие нормы", - отметил представитель Государственной пограничной службы Руслан Демченко в эфире "Утро.LIVE2".

Отметим, что окончательно ставить точку на схеме через "Шлях" все же пока рано.

Посредники утверждают, что вариант со "Шляхом" все еще рабочий, но теперь нужно выезжать не как волонтер, а под видом водителя-дальнобойщика.

"Ранее мы искали фирму-перевозчика в Европе, и она бронировала в Украине волонтеров, якобы, для доставки собранных ею гуманитарных грузов. "Волонтер" мог ехать собственным авто или нашим транспортом. После пересечения границы он следовал своим маршрутом. Фирмы -"заказчики" постоянно менялись, чтобы не вызывать лишнего подозрения. Стоила такая услуга 7-7,5 тысяч долларов. С конца февраля эта схема закрылась. Но сейчас можно попасть в "Шлях" под видом водителя-дальнобойщика, оформленного в штат транспортной компании. Это сложнее и дольше, так как нужна специальная водительская категория, а у большинства ее нет. Приходится открывать с нуля, а это плюс 2-3 тысячи долларов. Таких водителей садят "помощниками" к "обычным" водителям, за руль их, понятно, никто не пускает. Оформляем на небольшие транспортные компании, массово новых людей они брать не рискуют, пока пробуем по 1-2 человека. Стоит это 10-12 тысяч долларов. Нам недавно удалось переправить за границу несколько человек, при этом одного сняли прямо с маршрута пограничники, якобы, не убедительно отвечал на вопросы", — рассказал нам посредник Кирилл.

Дальнобойщики, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что пограничники с начала марта берут в оборот водителей-новичков, которых только внесли в систему "Шлях".

"Задают общие вопросы, куда и зачем едет, давно ли работает водителем. Но могут спросить и по автомобильной теме или специфики логистики, с которой знакомы только дальнобойщики. Если человек путается в ответах, могут снять с рейса", — рассказал нам водитель Олег.

То есть, схема через "Шлях" работает в крайне усеченном виде, по крайней мере, пока.

Непонятно, где посредники будут искать транспортные компании, которые возьмут на себя риск и оформят заведомого "невозвращенца". Ведь за это им может грозить лишение лицензии.

Правда, ранее и "настоящие" водители нередко не возвращались в Украину. Оставляли фуру на стоянку и "увольнялись" по телефону. При этом работодателей за это особо не наказывали. Но как будет теперь — вопрос пока открытый.

Кто сейчас выездной

После закрытия "Шляха" для военнообязанных мужчин остались "общие" основания для выезда за границу.

Покидать страну, как и ранее, могут такие категории граждан:

многодетные отцы

Мужчины, снятые с военного учета, в частности, по инвалидности

Отцы-одиночки, если они повторно не женаты

Отцы ребенка с инвалидностью

Сопровождающие родителей или жену с инвалидностью

Спортсмены, ученые, артисты, госслужащие в рамках командировок

Забронированные специалисты в рамках командировок

Студенты некоторых факультетов дневной формы обучения (медицинского, фармацевтического, ветеринарного и др) в рамках обмена по программам академической мобильности Минобразования.

При этом украинцы, имеющие все права на легальный выезд из страны, говорят, что проверки на границе заметно усилились.

Многодетный отец из Киева Олег рассказал там, что внесения в электронную базу теперь недостаточно. Нужно еще и каждые три месяца получать бумажную справку из ТЦК, и, если ее нет, за кордон не выпустят.

Житель Полтавской области Евгений, имеющий белый билет, говорит, что ранее был еще и в "Шляхе", и всегда свободно пересекал границу.

Но когда недавно ехал в Германию, пришлось выдержать настоящих "допрос" на кордоне. "Спрашивали куда и зачем еду, чем болею. Пришлось в паспорт тысячу гривен положить, тогда вопросов стало меньше. Но видел, что были люди, которых разворачивали, хотя у тех были все документы", — рассказал нам Евгений.

Что происходит со схемами

Отметим, что по некоторым из перечисленных выше оснований для выезда есть и свои схемы. С начала войны их "обкатывали", но по-настоящему массовыми стали далеко не все.

К примеру, одно время начала набирать популярность схема по фиктивным бракам с женщинами-инвалидами. За 2-5 тысяч долларов посредники сводили мужчин с такими "невестами", и после заключения брака новоиспеченные супруги ставали выездными. Но дело оказалось слишком хлопотным, кроме того, к бракам, похожим на фиктивные, стали проявлять повышенное внимание правоохранители. Поэтому широкого распространения эта схема так и не получила.

Другое дело - белый билет. С начала войны оформление пожизненной инвалидности и снятие с военного учета пользовалось огромной популярностью среди украинских мужчин, а ценники на такую услуги стремительно росли. Если в 2022 году получить белый билет можно было за 5 тысяч, то затем ценники выросли в два раза и более.

После чреды громких скандалов и расформирования МСЭК эта схема застопорилась. Напомним: правительство полностью изменило систему - с нового года статус инвалидности определяют специальные экспертные комиссии, состав которых постоянно меняется.

Как рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, экспертные комиссии работают крайне осторожно, и "смягчают диагнозы" даже реальным инвалидам, к примеру, вместо первой группы дают вторую, вместо второй - третью.

Тем не менее, получить группу инвалидности и сняться с военного учета, не имея на это медицинских показаний, все же можно.

Еще на этапе расформирования МСЭК врачи рассказывали "Стране", что "все хотят попасть в экспертные комиссии", и заявляли, что группу можно будет оформить, но дороже - 15 тысяч долларов.

С началом работы экспертных комиссий оказалось, что торговать белыми билетами сложнее, чем ожидалось.

"Очень большое давление и режим тотальной слежки. Тебя могут сдать твои же коллеги, причем, даже те, кто уже согласился взять деньги или даже их взял. Особенно это касается медучреждений в больших городах. В райцентрах все попроще, и там, знаю от знакомого врача, уже оформляют людей. Но тоже шифруются, и на поток это дело не ставят", - рассказал нам столичный врач, работающий в составе экспертных комиссий.

При этом некоторые Телеграм-каналы продолжают рекламировать "получение инвалидности" по 9-10 тысяч долларов с предоплатой 25% (многие просят предоплату в крипте). Но насколько эта схема рабочая - непонятно. "Страна" попыталась связаться с несколькими посредниками. Один из них ответил, что "гарантии 100%", но все вопросы - только после предоплаты. Не исключено, что на этом "рынке" орудуют мошенники.

"Такса слишком низкая, за 10 тысяч никто из врачей работать не будет, так как большие риски. Кроме того, обычные посредники с улицы вряд ли смогут с кем-то договорится. Тут теперь работают либо личные связи, либо серьезные рекомендации", — говорит врач из Киева.

Недавно ГБР раскрыла схему в Одессе - организатор, имеющий связи в местной психбольнице, предлагал оформлять фиктивные психические диагнозы, дающие право на снятие с военного учета. Стоила такая услуга 16 тысяч долларов.

Схема "Спортсмен"

"Получается, что самое надежное для выезда сейчас - это стать спортсменом или артистом", - говорит Кравец.

Впрочем, и тут есть нюансы.

В начале этого месяца Министерство культуры объявило, что с 3 марта прекращает выдавать письма содействия для Государственной пограничной службы. По ним за границу ранее выезжали военнообязанные мужчины, работающие в сфере культуры и медиа. Многие артисты тогда утверждали, что из-за новых ограничений массово срываются их концерты за границей.

Но уже 4 марта Кабмин своим постановлением №244 обновил перечень документов для таких граждан и по-сути, они снова стали выездными.

Как пояснили в Госпогранслужбе, военнобязанные мужчины, работающие в сферах культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационных технологий могут выезжать за границу при наличии следующих документов:

письма Минкульта или Минцифры к администрации Госпогранслужбы с указанием деталей поездки

Приглашения иностранной организации (с переводом на украинский язык)

Военно-учетного документа с отметкой ТЦК.

При этом в Госпогранслужбе отметили, что, если цель поездки не будет подтверждена, в выезде могут отказать.

По словам заместителя министра культуры Андрея Наджоса, теперь документы на выезд нужно подавать, минимум, за 15 дней. Артисты должны предоставлять приглашения и военно-учетные документы, а медийщики — четкое редакционное задание и приказ по командировке.

Учитывая, что путь к границе для артистов, настоящих или "липовых" теперь пролегает через ТЦК, юристы, с которыми пообщалась "Страна" не видят большого потенциала для схемы по выезду.

Впрочем, как говорит Кравец, "зацепка" все же есть. "По артистам могут обращаться с ходатайством военные администрации, поэтому в перспективе на местах на этом могут построить схему", - считает он.

По спортсменам сложностей меньше - получить разрешение на выезд могут члены спортивных клубов, и такое "членство" активно оформляют во многих регионах. В начале этого года Нацполиция сообщила, что раскрыла схему на Харьковщине. Ее организаторы предлагали военнообязанным мужчинам покинуть Украину в составе спортивной команды. Так, подозрение вручили 46-летнему жителю Харьковской области, придумавшему "наглую схему" - за 5,5 тысяч долларов он предлагал мужчинам обеспечить членство в Украинской федерации карате, а в дальнейшем выезжать за границу в составе спортивных команд. Организатора поймали через посредника, которого тот послал за "предоплатой" в 4 тысячи долларов.

Как рассказали "Стране" жители сразу нескольких регионов, схема выезда "по спорту" на местах активно прорабатывается.

"Я слышал от нескольких людей, что будет возможность выезжать на "соревнования", если оформишь членство в одной из спортивных ассоциаций. Предварительно стоимость - 5-7 тысяч долларов. Но других подробностей пока не знаю, обещали рассказать позже. Пока это только "анонс", ранее у нас таких вариантов не было", — говорит житель Черниговщины Павел.

В то же время источник "Страны" в юридических кругах говорит, что власти, по всей видимости, продолжат "закручивать гайки" и перекрывать схемы. "Понятно, что все не закроют, но цена вопроса будет постоянно расти", — подытожил он.