Кабинет министров Украины расширил перечень призывных украинцев, которые могут выехать за границу. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Полный список категорий, которым Кабмин разрешает выезд за границу в обновленном постановлении.:

Военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Для этого необходимо наличие справки о предоставлении отсрочки или аналогичной информации в военно-учетном документе. Мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести: - во время АТО и ООС - во время текущего военного положения. Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года). Для подтверждения права на выезд за границу необходимо предоставить соответствующие документы - справки, удостоверения, выписки из реестров, решения суда и другие документы, подтверждающие родственные связи и факт гибели или пропажи без вести.

Для подтверждения права на выезд за границу необходимо предоставить соответствующие документы - справки, удостоверения, выписки из реестров, решения суда и другие документы, подтверждающие родственные связи и факт гибели или пропажи без вести.

Напомним, правительство Украины определило порядок выезда за границу военнообязанных артистов и журналистов.

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