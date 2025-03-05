Правительство Украины определило порядок выезда за границу военнообязанных артистов и журналистов.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на заместителя министра культуры Андрея Наджоса.

Основные изменения:

Заявку и документы следует подавать не менее чем за 15 дней до выезда. Пребывание за границей – не более 60 дней. Обязательные документы: приглашение, военно-учетный документ, для журналистов – редакционное задание и командировочный приказ. Обращение сначала будут рассматривать профильные учреждения (Госкино, Гостелерадиокомпания и т.д.), после чего документы будут передавать в Минкультуры. Письмо содействия выезду будет подписывать только министр или исполняющий его обязанности.

Ранее сообщалось о том, что выезд артистов и журналистов за границу по линии Минкульта остановили из-за большого количества невозвращенцев. В частности, в 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста, которые получили разрешение от Минкульта на выезд, обратно не вернулись,

Так, трое ведущих артистов Львовской оперы не вернулись в Украину после зарубежных гастролей.

А сегодня стало известно, что участники национального отбора на Евровидение из полтавской поп-группы MBreeze Александр и Илья Беляковы и Василий Демчук (DEMCHUK) выехали из Украины за рубеж и не вернулись.