Артистам и журналистам снова разрешили выезжать за границу - официально
Госпогранслужба официально подтверждает, что артистам и журналистам, подлежащим призыву, снова разрешили выезд за границу.
"Постановление Кабинета Министров Украины №244 от 4 марта 2025 г. предусматривает внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности, отдельными нормами, вступившими в силу сегодня, определена возможность пересечения границы для категорий лиц, относящихся к сфере культуры, стратегическим коммуникациям, медиа и информационной сфере", - говорится в сообщении.
Для этого нужны:
- письмо Минкульта или Минцифры в администрацию Госпогранслужбы с деталями поездки;
- приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);
- военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК в бумажной или электронной форме.
Если цель поездки не подтверждена, в выезде откажут.
Напомним, выезд артистов и журналистов за границу по линии Минкульта временно остановили, так как многие из выезжающих не возвращаются.
В частности, в 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста обратно не вернулись.
Также Кабмин закрыл систему "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.