Госпогранслужба официально подтверждает, что артистам и журналистам, подлежащим призыву, снова разрешили выезд за границу.

"Постановление Кабинета Министров Украины №244 от 4 марта 2025 г. предусматривает внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. В частности, отдельными нормами, вступившими в силу сегодня, определена возможность пересечения границы для категорий лиц, относящихся к сфере культуры, стратегическим коммуникациям, медиа и информационной сфере", - говорится в сообщении.

Для этого нужны:

письмо Минкульта или Минцифры в администрацию Госпогранслужбы с деталями поездки;

приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК в бумажной или электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде откажут.

Напомним, выезд артистов и журналистов за границу по линии Минкульта временно остановили, так как многие из выезжающих не возвращаются.

В частности, в 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста обратно не вернулись.

Также Кабмин закрыл систему "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.