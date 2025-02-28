Кабинет министров закрыл систему "Шлях", через которую до вчерашнего дня выезжали за границу водители гуманитарных и медицинских грузов. Теперь они будут выезжать на общих основаниях.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Теперь водители, которые везут медицинские и гуманитарные грузы, должны иметь другие основания для пересечения границы, поскольку вносить водителей в систему "Шлях" больше не будут.

Дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, формирующему политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами, добавили в министерстве.

Также Министерство культуры с 3 марта перестанет выпускать за границу журналистов и деятелей искусства. В 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста, которые получили разрешение от Минкульта на выезд, обратно не вернулись.

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