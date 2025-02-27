Перевозка гуманитарных и медицинских грузов больше не является причиной для выезда за границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Правительство изменило порядок, и теперь такие водители могут выезжать только на общих основаниях. То есть должны иметь другую причину для выезда.

"С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях", - говорится в сообщении.

Ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями, но эта норма больше не действует.

Напомним, Министерство культуры с 3 марта перестанет выпускать за границу журналистов и деятелей искусства.

Война в Украине идет 1100-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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