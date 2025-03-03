В Украине нет диктатуры.

С таким утверждением выступил в эфире у журналиста Василия Голованова советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, доказательствами отсутствия диктатуры в Украине являются открытые границы, конкурентное информационное пространство и постоянные выборы.

Напомним, с февраля 2022 года в Украине закрыты границы на выезд для мужчин.

Эфиры основных телеканалов объединены в телемарафон, информационная политика которого, по данным СМИ, контролируется властями.

Кроме того, против ряда оппозиционных медиа и журналистов введены санкции СНБО.

Выборы во время войны также не проводятся, хотя уже должны были быть очередные выборы и президента, и парламента.

Кроме того, Зеленский и украинские власти негативно реагируют на призывы США заключить соглашение о прекращении огня, отменить военное положение и после этого провести выборы.

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