Украинские мужчины за границей, у которых заканчивается срок действия паспорта, смогут получить его без военно-учетных документов.

Об этом заявил журналистам вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

По словам главы Министерства национального единства, его целью является изменение постановления, которое ограничивает выдачу оформленных паспортов за рубежом для некоторых категорий мужчин.

"Предоставить возможность украинским мужчинам, тем, для кого это нужно: тем, у кого заканчивается паспорт. Находится, скажем, в Чехии мужчина, у него заканчивается паспорт, он приходит в ГП "Документ", а ему говорят: предоставь военные документы… И он оказывается в статусе лица с просроченным паспортом в другой стране. Сейчас вместе работаем над тем, чтобы им все же давать паспорта, я за либерализацию этого блока", - заявил он.

Министр подчеркнул, что текущий запрет не способствует возвращению мужчин.

"Что мы выиграем? Ничего не выиграем", - добавил он.

Ранее в МВД заявляли, что украинские мужчины за границей смогут забрать свои паспорта, но лишь при наличии военно-учетных документов.

Напомним, украинским мужчинам за границей начали массово выдавать загранпаспорта в представительствах ГП "Документ", которые они заказывали ранее, до вступления в силу в мае 2024 года закона об ужесточении мобилизации.