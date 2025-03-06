Украинским мужчинам за границей начали массово выдавать загранпаспорта в представительствах ГП "Документ", которые они заказывали ранее, до вступления в силу в мае 2024 года закона об ужесточении мобилизации.

Военного билета или предъявления "Резерва+" не требуют, сообщили "Стране" читатели.

На днях живущие в Германии украинские мужчины начали получать SMS-оповещения о возможности забрать свой загранпаспорт, заказанный ещё год назад.

Напомним, в апреле 2024 года украинские власти запретили выдавать их мужчинам 18-60 лет. Но недавно в МВД сообщили, что возобновляют выдачу этих "зависших" паспортов.

По рассказам очевидцев, которые получили паспорт на днях, им выдали документ без вопросов - по украинскому внутреннему паспорту либо по предъявлении договора, на основании которого заказывался загранпаспорт.

При этом есть теоретическая возможность потребовать назад деньги, уплаченные за срочное оформление. Для этого рекомендуют пройти на ресепшн и написать заявление. Но неформально дают понять, что ничего из этого не выйдет.

Из желающих получить свой загранпаспорт у отделений "Документа" уже сформировались очереди. Чтобы процесс шёл быстрее, работники ведомства сперва собирают у пришедших документы, затем запускают людей партиями и выдают паспорта.

Весь процесс, как говорят, занимает от часу до двух.

Напомним, в Офисе президента 17 февраля сообщили, что украинским мужчинам за границей начали выдавать паспорт.

Ранее СМИ писали, что мужчин за границей, заказавших паспорта до апреля 2024-го, автоматически внесут в реестр военнообязанных.