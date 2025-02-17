Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей уже начали выдавать паспорта, заявки на которые были поданы до 24 апреля 2024 года.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Ирина Верещук.

Получить их можно будет "без предъявления каких-либо дополнительных документов", отмечает Государственная миграционная служба. Подразумевая, судя по всему, военный билет.

"Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, подавшие документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить изготовленные паспорта за границей, без предъявления каких-либо дополнительных документов", - говорится в сообщении.

Однако в комментариях под публикацией миграционной службы украинские мужчины за границей жалуются, что у них все равно требуют данные из приложения "Резерв+" и военно-учетные документы для получения паспортов, заказанных до 24 апреля. Украинцы сообщают, что чиновники говорят ждать официальной публикации постановления в государственных изданиях.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что для получения паспорта за границей мужчинам нужно будет иметь военно-учетные документы.

При этом уже сообщалось, что мужчин 25-60 лет, которые подались на паспорт до 25 апреля прошлого года, будут автоматически ставить на военный учет в Украине. То есть, видимо, это будет заменой предъявлению военного билета. При этом прямых заявлений, что этой категории мужчин не нужно будет показывать военный билет или "Резерв+" при получении паспорта, не звучало.