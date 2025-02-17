Мужчин за границей, заказавших паспорта до апреля 2024-го, автоматически внесут в реестр военнообязанных - СМИ
Украинских мужчин в возрасте 25-60 лет, живущих за границей, которые подавали документы на оформление паспортов до 24 апреля 2024 года, автоматически внесут в реестр военнообязанных без прохождения ВВК.
Соответствующее постановление принял Кабинет министров, сообщает "Судебно-юридическая газета".
Государственная миграционная служба сформирует перечень сведений (ФИО, дата и место рождения, пол, место жительства, реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, сведения о гражданстве, ИНН, сведения об оформлении документов для выезда за границу) и передаст их Минобороны. На основании этих сведений ТЦК поставят мужчин на военный учет, сформировав учетные документы в электронной форме.
ТЦК сделают это по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, а если таких данных нет, то центр комплектования определит Генштаб.
Взятие на военный учет указанных лиц производится без направления на комиссию для прохождения медицинского осмотра.
Напомним, что мужчинам 18-60 лет за границей уже на этой неделе обещали выдать паспорта, заявки на которые были поданы до 25 апреля.
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