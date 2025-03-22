В Украине усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией — Госпогранслужба
В Украине ужесточили контроль на Закарпатье. Для охраны границы с Венгрией и Румынией задействовали дополнительные силы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Как известно, это один из основных участков для нелегального перехода границы украинскими мужчинами.
"На участке ответственности Мукачевского погранотряда привлекли дополнительные силы для охраны государственной границы", - пишет ГПСУ.
Отмечается, что для патрулирования военными используется специальная современная техника, авиация и "спецсредства".
Ожидается, что усиление контроля позволит эффективнее противостоять нарушениям и быстро реагировать на угрозы.
Напомним, Госпогранслужба Украины заявляла, что жители Закарпатья пытались вывезти за границу на микроавтобусе сразу 16 мужчин призывного возраста.
Также мы сообщали о том, что в Черновицкой и Закарпатской областях вдоль границы ГПСУ строит дороги для "более надежного контроля" территорий. Летом было обустроено почти 35 км дорог в Черновицкой области и 17 км – в Закарпатье.
Еще около 700 км дорог планировалось построить в дальнейшем.