В Украине ужесточили контроль на Закарпатье. Для охраны границы с Венгрией и Румынией задействовали дополнительные силы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как известно, это один из основных участков для нелегального перехода границы украинскими мужчинами.

"На участке ответственности Мукачевского погранотряда привлекли дополнительные силы для охраны государственной границы", - пишет ГПСУ.

Отмечается, что для патрулирования военными используется специальная современная техника, авиация и "спецсредства".

Ожидается, что усиление контроля позволит эффективнее противостоять нарушениям и быстро реагировать на угрозы.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявляла, что жители Закарпатья пытались вывезти за границу на микроавтобусе сразу 16 мужчин призывного возраста.

Также мы сообщали о том, что в Черновицкой и Закарпатской областях вдоль границы ГПСУ строит дороги для "более надежного контроля" территорий. Летом было обустроено почти 35 км дорог в Черновицкой области и 17 км – в Закарпатье.

Еще около 700 км дорог планировалось построить в дальнейшем.